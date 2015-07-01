В "Сокольниках" отпразднуют День семьи, любви и верности

Фото: park.sokolniki.com

4 и 5 июля в парке культуры и отдыха "Сокольники" пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Гости парка смогут посетить мастер-классы, послушать музыку и принять участие в спортивных мероприятиях. Все эти мероприятия пройдут на Фонтанной площади.

На территории зоны семейных мастер-классов посетители встретятся с детским психологом, позанимаются йогой, пройдут книжный квест и послушают лекцию диетологов о здоровом питании.

Танцевальная зона готовит мастер-классы по таким направлениям, как зумба, Club Dance и Jazz Funk, а в зоне эстафет проведут семейные игры – "Прыжки в мешках", "Бег с мячом", "Веселая гимнастика" и другие.

За музыкальное оформление мероприятий будут отвечать DJ Kostas и DJ Fenix.