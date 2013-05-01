"Гайд-парки" открылись в ЦПКиО им. Горького и в "Сокольниках"

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 1 мая, в парке имени Горького и в "Сокольниках" начали работать "гайд-парки". Это специализированные площадки, на которых гражданам разрешено проводить публичные акции без уведомления властей.

Первая акция в "гайд-парке" в "Сокольниках" – мероприятие под названием "Праздник труда и творчества". Откроет его группа "Веселые трутни".

Действие пройдет под лозунгами "Клерки не мы! Мы - творцы!", "Трутень звучит!", "Один в поле - не трутень" и "Труд без творчества в лес не убежит!". По словам организаторов акции, она не будет носить политический характер.

А вот в ЦПКиО имени Горького проведут целых 4 мероприятия: митинг одиноких девушек, продвижение европейской электронной музыки в России, митинг против бытового хамства и "празднование дня труда в другом контексте".

Добавим, что собрания в "гайд-парках" можно проводить каждый день с 7.00 до 20.00. Для получения разрешения на митинг необходимо подать заявку на участие не ранее чем за 15 дней и не позднее трех дней до проведения сбора. Заявление принимается в администрации парка.

Столичные уголки ораторов создаются по образу и подобию лондонского Гайд-парка, где можно свободно провозглашать и отстаивать идеи, а также проводить несанкционированные акции. Также в Гайд-парке проводятся народные гуляния.