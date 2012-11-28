Москва примет эстафету Олимпийского огня в октябре 2013 года

Фото: M24.ru

Эстафета огня сочинской Олимпиады стартует в Москве 7 - 10 октября 2013 года и завершится через четыре месяца в день открытия Олимпиады.

Мероприятие станет самым продолжительным и масштабным в истории зимних Олимпиад, передает РИА Новости.

Эстафета продлится 123 дня. Огонь преодолеет 65 тысяч километров, побывает в столицах всех 83 субъектов Федерации, будет доставлен на Эльбрус, побывает на Северном полюсе и на озере Байкал.

Увидеть огонь смогут около 130 миллионов жителей России. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90% населения России.

В среднем олимпийский огонь будет преодолевать 535 километров в день. В эстафете примут участие около 44 тысяч человек

Тестовые мероприятия эстафеты намечены на март 2013 года.

Напомним, эстафета Олимпийского огня была впервые проведена во время Олимпийских игр 1936 года, проводившихся в Германии, по инициативе рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Более 3 тысяч бегунов участвовали в доставке факела из Олимпии в Берлин.