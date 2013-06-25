В финальный этап отбора на Олимпиаду попали 115 столичных спортсменов

В финальный отбор на Олимпиаду-2014 вышли 115 столичных спортсменов

В финальный этап отбора участников Олимпиады в Сочи вышли 115 спортсменов из Москвы. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Юрий Нагорных.

В том числе среди них фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, танцоры на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

По словам, Нагорных, отбор в олимпийские команды будет вестись до конца года, окончательный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх, будет готов в январе 2014 года.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в феврале 2014 года в Сочи. До начала спортивного мероприятия осталось 227 дней.