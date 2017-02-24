Пламя зимних Всемирных военных игр зажгли в Сочи

Пламя III зимних Всемирных военных игр зажгли в главной чаще спортивного огня в Сочи, сообщает ТАСС. Протяженность финального этапа эстафеты составила 2017 метров, огонь несли юнармейцы, известные российские спортсмены-олимпийцы и военнослужащие.

Завершили передачу и зажгли огонь двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.

Всего в финальном этапе эстафеты было задействовано 20 факелоносцев.

Изначально огни игр зажглись в пяти точках в разных концах страны: на Лопатинском маяке на острове Сахалин, смотровой площадке поселка Янтарный в Калининградской области, вершине горы Эльбрус в Кабардино- Балкарии, девятой домне Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области и этническом комплексе "Саамская деревня" в Мурманской области.

Их объединение прошло 23 февраля 2017 года в Москве на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. Мероприятие для спортсменов-военнослужащих организуют один раз в четыре года. Сильнейшие лыжники, конькобежцы и альпинисты из более чем 40 стран соревнуются в семи дисциплинах.