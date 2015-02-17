"Барселона" откроет тренировочный лагерь в Сочи

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Футбольный клуб "Барселона" откроет учебно-тренировочный лагерь в Сочи. Соответствующее решение принял совет директоров клуба, сообщает официальный сайт каталонской команды.

Лагерь будет открыт уже этим летом. Также клуб организует новые футбольные школы в Токио и Копенгагене.

"Барселона" традиционно устраивает ежегодные детские тренировочные лагеря в Испании для юных футболистов в возрасте от 7 до 15 лет. Целью организаторов является изучение технических и тактических основ игры в футбол, а также совершенствование индивидуальных навыков игроков.

Тренировочный курс рассчитан на неделю. С юными футболистами занимаются профессиональные тренеры из детской школы "Барселоны". Помимо Испании, в настоящее время подобные лагеря принимают детей в Ирландии, Англии, США, Японии, Италии, Люксембурге и Хорватии.

Стоит отметить, что "Барселона" стала не первым клубом, открывающим тренировочный лагерь на территории России. Так, в Москве существует секция Ajax Camps, работающая круглогодично. В Ajax Camps тренируют дети от 6 до 12 лет.