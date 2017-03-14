Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 12:59

Расследование причин крушения Ту-154 под Сочи не завершено

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Техническая комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ту-154 под Сочи продолжит свою работу, сообщает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что техническая часть расследования катастрофы завершена, и специалисты пришли к выводу, что самолет Минобороны вообще не падал, а приземлился на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Однако отмечается, что эта информация не соответствует действительности. Техкомиссия, в состав которой вошли эксперты и специалисты Министерства обороны, ВКС России и МАК, продолжает проводить различные экспертизы. Поэтому говорить об окончательной причине крушения преждевременно.

При этом подтверждается, что ошибка экипажа является одной из версий катастрофы.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Пассажирами были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
Сочи авиакатастрофы Техническая проверка расследования крушения самолетов чп авиа и аэропорты

