Расследование причин крушения Ту-154 под Сочи не завершено

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Техническая комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ту-154 под Сочи продолжит свою работу, сообщает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что техническая часть расследования катастрофы завершена, и специалисты пришли к выводу, что самолет Минобороны вообще не падал, а приземлился на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Однако отмечается, что эта информация не соответствует действительности. Техкомиссия, в состав которой вошли эксперты и специалисты Министерства обороны, ВКС России и МАК, продолжает проводить различные экспертизы. Поэтому говорить об окончательной причине крушения преждевременно.

При этом подтверждается, что ошибка экипажа является одной из версий катастрофы.