СК проведет проверку по факту отравления детей на юго-западе столицы

Состояние отравившихся таблетками детей оценивается как среднетяжелое

Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту госпитализации несовершеннолетних девочек из реабилитационного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне 13-летняя воспитанница реабилитационного центра на юго-западе Москвы тайно принесла с собой сильнодействующие психотропные препараты, которые приняла совместно с другими несовершеннолетними воспитанницами.

Обратив внимание на странное поведение детей, педагог вызвала скорую помощь и для последующей профилактики возможного отравления препаратами, девять детей были доставлены в медицинское учреждение города.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В скором времени они будут выписаны из медучреждений города.

В рамках проверки следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Действиям руководства и сотрудникам центра дадут надлежащую правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.