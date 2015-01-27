Правоохранители будут искать людей сразу после исчезновения

Правоохранительные органы будут вести поиск пропавших людей по-новому

Российские правоохранительные органы будут искать людей по-новому: поиск начнется сразу после подачи заявления, передает телеканал "Москва 24".

В настоящее время после сообщения о пропаже проводят проверку, по итогам которой полицейский решает, объявлять ли пропавшего в розыск. Проверка может занять от нескольких часов до трех дней.

Соответствующий проект закона уже отправлен в Минюст. В документе также отмечается, что сообщения об исчезновении лиц будут регистрироваться вне зависимости от давности и места пропажи, анкетных данных и фотографии. Также правоохранители не будут учитывать, пропадал ли человек раньше.

Согласно проекту правового акта, поиском займутся МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Каждое ведомство будет принимать заявки о пропавших и заносить их в общую базу данных.

"Москва в цифрах": В столице создана база пропавших без вести

Ранее M24.ru сообщало, что в столице запустили электронную систему поиска пропавших людей. Речь идет о тех, кто поступил в больницы, а личность их не может быть идентифицирована.

Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". На сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения и нахождения людей.

При этом данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.