Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

27 января 2015, 16:17

Правоохранители будут искать людей сразу после исчезновения

Следственный комитет розыск пропавшие люди Генпрокуратура

Правоохранительные органы будут вести поиск пропавших людей по-новому

Российские правоохранительные органы будут искать людей по-новому: поиск начнется сразу после подачи заявления, передает телеканал "Москва 24".

В настоящее время после сообщения о пропаже проводят проверку, по итогам которой полицейский решает, объявлять ли пропавшего в розыск. Проверка может занять от нескольких часов до трех дней.

Соответствующий проект закона уже отправлен в Минюст. В документе также отмечается, что сообщения об исчезновении лиц будут регистрироваться вне зависимости от давности и места пропажи, анкетных данных и фотографии. Также правоохранители не будут учитывать, пропадал ли человек раньше.

Согласно проекту правового акта, поиском займутся МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Каждое ведомство будет принимать заявки о пропавших и заносить их в общую базу данных.

"Москва в цифрах": В столице создана база пропавших без вести

Ранее M24.ru сообщало, что в столице запустили электронную систему поиска пропавших людей. Речь идет о тех, кто поступил в больницы, а личность их не может быть идентифицирована.

Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". На сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения и нахождения людей.

При этом данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать