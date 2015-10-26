СК проводит проверку по факту получения травм 13-летним ребенком на ж/д путях

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту травмирования 13-летнего ребенка на железной дороге в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Как говорится в сообщении, около 17.00 в районе остановочного пункта "Цемгигант" Московско-Рязанского направления МЖД ребенок переходил пути в неустановленном для этого месте, где его сбил пассажирский поезд Москва-Воронеж. С полученными телесными повреждениями ребенка госпитализировали.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее m24.ru сообщало, что количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Случаи травмирования в Москве уменьшились на 27 процентов. А на 35 процентов снизился уровень травматизма несовершеннолетних.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев. Среди других причин попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.