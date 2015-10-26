СК проверяет информацию об избиении следователем москвича

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту избиения сотрудником ведомства по особо важным делам жителя Москвы, которое по сообщениям ряда СМИ произошло накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Москве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечается в заявлении, в случае установления причастности к произошедшему сотрудника столичного Следственного управления будет решен вопрос о привлечении его к строгой ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Напомним, инцидент произошел около пруда на Шмитовском проезде. Неизвестный пьяный мужчина, представившись полицейским, жестоко избил мужчину. Пострадавший, предположительно со сломанной ногой, был госпитализирован.

Обидчик же показал прибывшим на место сотрудникам полиции удостоверение старшего лейтенанта юстиции Следственного комитета на должность старшего следователя первого следственного отдела Управления по расследованию особо важных дел СК по Москве. По словам очевидцев, следователь был задержан.