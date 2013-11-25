СК направил дело в отношении Удальцова и Развозжаева в Генпрокуратуру

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие передало в Генпрокуратуру дело в отношении оппозиционера Леонида Развозжаева и лидера Левого фронта Сергея Удальцова, обвиняемых в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года.

"В настоящее время уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СКР.

Согласно сообщению, Развозжаев обвиняется в организации массовых беспорядков на Болотной площади и приготовлении к ним в различных регионах России, а также в пересечении границы Российской федерации. Удальцова обвиняют в приготовлении к организации беспорядков в регионах и организации массовых беспорядков на Болотной площади.

Напомним, что уголовное дело по фактам организации массовых беспорядков на болотной площади было возбуждено 17 октября 2012 года. По нему проходят координатор Левого фронта Удальцов, его помощник Константин Лебедев, а также помощник депутата Госдумы Илья Пономарев и активист Левого фронта Развозжаев.

Поводом расследования послужил фильм "Анатомия протеста - 2", показанный телеканалом НТВ 5 октября 2012 года. Создатели фильма утверждали, что финансирование российской оппозиции осуществляется из-за рубежа и что оппозиционеры заранее готовили беспорядки в Москве и других городах. Посредником выступил глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе.

В рамках расследования Лебедев, Развозжаев и Удальцов были заключены под домашний арест. Позже Лебедев признал свою вину и заключил сделку со следствием. В ходе рассмотрения дела в особом порядке он был осужден на 2,5 года.

В конце июня 2013 года расследование уголовного дела в отношении Удальцова и Развозжаева было завершено, им было предъявлено обвинение в окончательной редакции.