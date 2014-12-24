Возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего учащегося колледжа

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СК России по Москве.

По данным следствия, 23 декабря 2014 года, примерно в 13 часов 30 минут в одном из учебных учреждений города Москвы 17-летний учащийся в результате падения получил травму в области шеи, в результате которой скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.