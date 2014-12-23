Прокуратуре вернули полномочия по надзору за работой Следственного комитета. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает телеканал "Москва 24".
По мнению некоторых экспертов, это позволит Генпрокуратуре контролировать процесс следствия, а также восстановить баланс между ведомством и Следственным комитетом.
До 2007 года прокуроры уже могли определять ход следствия. Но после внесенных поправок в Уголовно-процессуальный кодекс эту возможность исключили.
Новый закон устанавливает, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов (так называемый общий надзор), в том числе в отношении СК. Также закон устанавливает возрастной ценз для генпрокурора и его заместителей (не моложе 35 лет).
Должность регионального прокурора может занимать россиянин не младше 30 лет, прокуроры городов и районов должны быть не моложе 27 лет.
Закон также регламентирует порядок назначения и увольнения заместителей генпрокурора, прокуроров регионов, городов и районов. Заместители генпрокурора по-прежнему будут назначаться и освобождаться от должности Советом Федерации по представлению президента России; региональные и военные прокуроры - президентом России по представлению генпрокурора; а прокуроры городов и районов - генеральным прокурором.
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