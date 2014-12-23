Генпрокуратура будет контролировать работу Следственного комитета

Прокуратуре вернули полномочия по надзору за работой Следственного комитета. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению некоторых экспертов, это позволит Генпрокуратуре контролировать процесс следствия, а также восстановить баланс между ведомством и Следственным комитетом.

До 2007 года прокуроры уже могли определять ход следствия. Но после внесенных поправок в Уголовно-процессуальный кодекс эту возможность исключили.

Новый закон устанавливает, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов (так называемый общий надзор), в том числе в отношении СК. Также закон устанавливает возрастной ценз для генпрокурора и его заместителей (не моложе 35 лет).

Должность регионального прокурора может занимать россиянин не младше 30 лет, прокуроры городов и районов должны быть не моложе 27 лет.

Закон также регламентирует порядок назначения и увольнения заместителей генпрокурора, прокуроров регионов, городов и районов. Заместители генпрокурора по-прежнему будут назначаться и освобождаться от должности Советом Федерации по представлению президента России; региональные и военные прокуроры - президентом России по представлению генпрокурора; а прокуроры городов и районов - генеральным прокурором.