Следствие по делу о крушении самолета Falcon продлили до декабря

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела о крушении самолета Falcon в аэропорту Внуково до декабря 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

"Срок следствия продлен до декабря 2015 года", – сказал адвокат Александр Карабанов.

Ранее Генпрокуратура отправила дело на доследование, надзорное ведомство не устроил объем предъявленных обвинений в отношении некоторых фигурантов.

Помимо этого, расследование уголовного дела поручили новой оперативно-следственной группе, которая должна устранить нарушения, выявленные прокуратурой, а также установить степень ответственности должностных лиц аэропорта.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года во Внукове разбился частный самолет Falcon. На его борту находились четыре человека, все они погибли. Одним из пассажиров разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери. Сумма ущерба от катастрофы во Внуково составила 800 миллионов рублей.

Причиной крушения авиалайнера, по версии следствия, стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле Внукова в условиях тумана. Он был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Под домашний арест отправлены руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц.

В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.