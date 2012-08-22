Главу пресс-службы столичного главка МВД отстранили от должности

ИТАР-ТАСС

Один из руководителей отдела информации московской полиции — Филипп Золотницкий отстранен от должности на время служебной проверки. Поводом послужило размещение на сайте ведомства сообщения о задержании двух столичных полицейских при получении взятки в размере $90 тысяч.

Следственный комитет России сразу же опроверг утверждение о том, что это была внутренняя операция ГУ МВД, пишут "Известия" со ссылкой на источник в МВД.

Кроме того, в СК заявили, что по факту разглашения сотрудниками полиции информации по уголовному делу, находящемуся в производстве следствия, проводится проверка.

Золотницкому поставили в вину, что он не согласовал публикацию со следователем СК и ФСБ. Какие последствия для полицейского будет иметь эта публикация, пока неизвестно.

Это уже не первый серьезный конфликт между управлениями по взаимодействию со СМИ Следственного комитета и пресс-службами МВД. Самым известным стал скандал о разглашении тайны следствия по делу бывшего ректора ГИТИСа Марины Хмельницкой в марте 2010 года. Тогда обвинения со стороны следственных органов прозвучали в адрес департамента экономической безопасности МВД.