В Подмосковье школьница зарезала родителей и явилась с повинной в полицию

В Подмосковье школьница убила отца

В подмосковной Истре 15-летняя девочка вместе со своим парнем попытались убить всю ее семью, погиб отец, получивший не менее 30 ножевых ранений, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, 16 декабря вечером между потерпевшим и его дочерью произошел конфликт, после которого девушка заперлась в ванной комнате и сообщила о случившемся своему 18-летнему парню. Во время общения у них возник умысел на совершение убийства всех членов ее семьи, находящихся в квартире, то есть: отца, матери и старшей сестры.

Дождавшись, когда все родственники лягут спать, девушка открыла входную дверь квартиры своему возлюбленному, после чего они совершили нападение на родителей.

Отец девушки получил не менее 30 ножевых ранений и скончался на месте. Ее мать полицейские обнаружили в бессознательном состоянии с ножевым ранением спины, медикам удалось ее спасти. Напасть на старшую сестру подозреваемые не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам".

После совершения преступления подозреваемые скрылись, но в четверг вечером пришли в отдел полиции и написали явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".