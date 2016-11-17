СК возбудил новое дело о хищении при строительстве Восточного

Фото: roscosmos.ru

Следственный комитет возбудил дело о хищении 70 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело по статье "Мошенничество" завели в отношении гендиректора компании МИКОС Сергея Островского и еще неустановленных участников преступной группы. В 2013 году Островский заключил с космодромом договор на субподрядные работы, которые должна была выполнить его компания. По мнению следствия, контракт удалось подписать благодаря поддержке знакомых сотрудников Роскосмоса и дирекции Восточного.

Между тем МИКОС не имел необходимых технических и кадровых ресурсов, но обещал в установленные сроки подготовить необходимую документацию. Пользуясь покровительством чиновников Роскосмоса, Островский не выполнив ничего, в декабре 2013 года подписал подложные акты о сдаче проекта.

В результате в январе 2014 года он получил 70 миллионов рублей на счет МИКОС. Чтобы скрыть подлог, Островский на безвозмездной основе привлек к выполнению части работ подчиненных ему сотрудников ОАО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (там он занимал должность главного инженера проекта), и знакомое архитектурное бюро.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства хищения, а также устанавливают соучастников Островского. В их числе должностные лица Роскосмоса, Дирекции космодрома Восточный и Ипромашпрома. Ранее Островского уже осудили за совершение аналогичного преступления – хищения денежных средств, выделенных на проектирование космодрома Восточный.