СК возбудил новое дело о хищении при строительстве Восточного

Фото: roscosmos.ru
Следственный комитет возбудил дело о хищении 70 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Дело по статье "Мошенничество" завели в отношении гендиректора компании МИКОС Сергея Островского и еще неустановленных участников преступной группы. В 2013 году Островский заключил с космодромом договор на субподрядные работы, которые должна была выполнить его компания. По мнению следствия, контракт удалось подписать благодаря поддержке знакомых сотрудников Роскосмоса и дирекции Восточного.
Между тем МИКОС не имел необходимых технических и кадровых ресурсов, но обещал в установленные сроки подготовить необходимую документацию. Пользуясь покровительством чиновников Роскосмоса, Островский не выполнив ничего, в декабре 2013 года подписал подложные акты о сдаче проекта.
В результате в январе 2014 года он получил 70 миллионов рублей на счет МИКОС. Чтобы скрыть подлог, Островский на безвозмездной основе привлек к выполнению части работ подчиненных ему сотрудников ОАО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (там он занимал должность главного инженера проекта), и знакомое архитектурное бюро.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства хищения, а также устанавливают соучастников Островского. В их числе должностные лица Роскосмоса, Дирекции космодрома Восточный и Ипромашпрома. Ранее Островского уже осудили за совершение аналогичного преступления – хищения денежных средств, выделенных на проектирование космодрома Восточный.
Космодром Восточный возводился в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя ожидался в 2015 году, строительные работы планировалось закончить до 30 ноября прошлого года. Затем срок первого пуска перенести на 2016 год. В итоге первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года.