По факту ДТП с участием мирового судьи из Москвы проведут проверку

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Следственный комитет России проводит проверку по факту аварии с участием мирового судьи судебного участка Москвы. ДТП произошло в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, в результате пострадали две девушки, передает пресс-служба СК РФ по Владимирской области.

По предварительным данным, 12 июня около часа ночи 29-летняя мировой судья на автомобиле Audi A4 пыталась пойти на обгон, но не справилась с управлением, в результате чего съехала на тротуар. Там девушка столкнулась со столбом и сбила пешеходов.

В результате столкновения две 23-летние местные жительницы получили серьезные травмы. "Одна из пострадавших с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и иными травмами до настоящего времени находится в состоянии комы, второй девушке оказывается помощь", – уточнили в пресс-службе СК.

Сама водитель Audi от объяснений и прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказалась, сославшись на статус судьи. Сейчас проводится комплекс следственных действий, по результатам которых возбудят уголовное дело.

Ранее был арестован депутат Тамбовской областной думы Владимир Топорков. Народного избранника обвиняют в том, что он сбил насмерть дорожного рабочего на Смоленской площади.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 10 августа в районе Смоленской площади. Выезжая из тоннеля, Toyota Land Cruiser на большой скорости протаранила грузовик дорожных служб, и сбила рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Иномаркой управлял депутат партии "Единая Россия" Владимир Топорков. После аварии депутат отказался проходить медицинское освидетельствование.