За изготовление детской порнографии москвичу грозят 15 лет колонии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жителю столицы предъявили обвинение в привлечении ребенка к изготовлению порнографии, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый в интернет-чате записал порнографические материалы с участием малолетней. Видеозапись мужчина сохранил на жесткий диск своего ноутбука.

Следователи провели экспертизы компьютера, позволившие опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности к совершению указанного преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Использование малолетней в целях изготовления порнографических материалов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.