За изготовление детской порнографии москвичу грозят 15 лет колонии

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Жителю столицы предъявили обвинение в привлечении ребенка к изготовлению порнографии, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.
По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый в интернет-чате записал порнографические материалы с участием малолетней. Видеозапись мужчина сохранил на жесткий диск своего ноутбука.
Следователи провели экспертизы компьютера, позволившие опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности к совершению указанного преступления.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Использование малолетней в целях изготовления порнографических материалов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сайты по теме