В Москве убит следователь Следственного комитета России

Стоп-кадр: vesti.ru

По факту убийства следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Леонова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили с Следственном комитете России.

"По предварительным данным, 12 сентября текущего года около 23 часов следователь с гражданской супругой подъехал к дому, в котором проживал, расположенному по улице Крылатские холмы в Москве. В то время как девушка парковала автомобиль, неизвестные произвели выстрелы в следователя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте", - говорится на сайте СКР.

"Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе не исключается, что убийство могло быть связано со служебной деятельностью погибшего", - отмечается в материале пресс-службы СК.

На месте происшествия работет следственно-оперативная группа ГСУ СК РФ по Москве во главе с руководителем следственного управления.

Расследование дела взято на контроль руководством Следственного комитета.