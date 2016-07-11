По факту расстрела двух мужчин на заправке возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Уголовное дело сразу по двум статьям возбудили в столице после конфликта на автозаправке, в результате которого неизвестные расстреляли двух мужчин, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 июля неизвестные несколько раз выстрелили в двух мужчин возле автомобильной заправки, расположенной на внутренней стороне 41 километра МКАД. Один из потерпевших – мужчина 1975 года рождения, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован.

Возбуждено уголовного дело по статьям "убийство совершенное группой лиц, по предварительному сговору", "покушение на убийство двух и более лиц" и "незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия".

После стрельбы на автозаправке на 41 км МКАД введен план "Перехват"

Ранее сообщалось, что на 41-м километре МКАД неизвестные застрелили мужчину на автозаправке. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Для задержания преступников в городе введен план "Перехват".