СК предложил ужесточить ответственность за преступления против детей

Фото: ТАСС/Олег Иванов

Следственный комитет России выступил с предложением ужесточить ответственность родителей за преступления против детей. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, сообщает "Интерфакс".

Если эти поправки будут приняты, то преступление, совершенное родителями против собственных детей, будет расцениваться как нарушение закона, имеющее отягчающие обстоятельства. То есть родители не смогут рассчитывать на снисхождение суда, отметила замглавы Следственного комитета Елена Леоненко.

Это касается не только биологических родителей ребенка, но и родственников, сожителей, члена семьи лица, на которого возложены обязанности по воспитанию детей, а также людей, проживающих с детьми в одном помещении.

Ранее глава СКР Владимир Маркин предложил ужесточить наказание для педофилов, которые являются родственниками потерпевших. Он отметил, что большинство преступлений против половой неприкосновенности детей совершается людьми, знакомыми с ними и зачастую проживающими в одном помещении.

Педофилия может наказываться как обязательными работами - на срок до 480 часов, так и пожизненным заключением - если преступление совершается повторно и потерпевший младше 14 лет. Если предложенные Маркиным и Леоненко поправки будут приняты, то родители-педофилы могут сразу отправиться в колонию особого режима отбывать пожизненный срок.