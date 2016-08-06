Пьяный мужчина умер в кафе в центре Москвы

Фото: ТАСС

5 августа в одном из кафе на Болотной набережной был обнаружен труп мужчины. Следственные органы инициировали проверку. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета по городу Москве.

По предварительным данным пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении. Сотрудники заведения обнаружили тело 21-летнего мужчины и обратились в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть.

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента. Предположительно причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность. Более точные сведения поступят после судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.