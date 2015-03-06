СК проводит проверку после падения глыбы льда на женщину с ребенком

На проспекте Буденного на ребенка упала наледь с крыши

Следственный комитет проводит проверку после того, как на востоке Москвы на женщину с ребенком упала глыба льда, сообщает пресс-служба СК.

Несчастный случай произошел вечером 5 марта на проспекте Буденного. На женщину с полуторогодовалой девочкой упала наледь с крыши жилого дома.

Сейчас они находится в больнице Святого Владимира. В ходе проверки следствие установит сотрудников управляющей компании, ответственных за уборку льда с крыши дома.

Однако в префектуре Восточного округа столицы уже заявили, что на крыше дома, о котором идет речь, снега и наледи не было, поскольку в городе две недели держится положительная температура, и все кровли давно очищены.