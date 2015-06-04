В центре столицы поймали серийного педофила

В Москве задержан 30-летний мужчина, изнасиловавший двух несовершеннолетних девочек в подъездах жилых домов на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета по Москве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

По версии следствия, 28 мая мужчина дважды заходил за несовершеннолетними девочками в подъезды жилых домов, где, угрожая их жизни, совершал изнасилования.

"В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – отметили в СК.

Задержан педофил, который около 30 лет насиловал школьниц

Напомним, в начале этого года столичные полицейские задержали педофила, который около 30 лет насиловал школьниц. Свои преступления подозреваемый - мужчина 1964 года рождения - совершал не только в столице, но и в Липецкой и Смоленской областях.

Потерпевшими оказывались девочки в возрасте от 12 до 15 лет.

Также в этом году Мосгорсуд приговорил главу военно-патриотического клуба "Юные орлята флота" Василия Мидцева к 20 годам колонии строгого режима за педофилию. По версии следствия, мужчина совершил около 90 преступлений по отношению к детям.

По версии следствия, Мидцев в течение шести лет – с 2005 до 2011 год – совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении мальчиков. Преступник орудовал как в помещении клуба, так и в ходе поездок.

Долгое время Мидцеву удавалось уходить от ответственности – дети не говорили родителям о происходящем.

После того, как один из участников клуба рассказал о действиях преступника своим родителям, было заведено уголовное дело.