Мэру Махачкалы предъявлено обвинение в убийстве

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве сотрудника СК мэру Махачкалы Саиду Амирову, исполнителю преступления Магомеду Кадиеву и заммэра Каспийска Юсупу Джапарову.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в том числе организация и пособничество") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

По версии следствия, заказчиком убийства Гаджибекова является мэр Махачкалы Саид Амиров. Организатором – помощник прокурора города Кизляра Магомед Абдулгалимов. Пособниками заместитель главы города Каспийска Юсуп Джапаров и следователь Кировского РОВД города Махачкалы Магомед Ахмедов. Непосредственным исполнителем убийства – Магомед Кадиев.

В ведомстве отметили, что 8 уголовных дел о посягательствах на сотрудников СКР, работников прокуратуры и гражданских лиц в Дагестане были объединены в одно производство. Установлено, что преступления совершались либо по найму, либо по мотиву личной мести, но всегда в связи с осуществлением потерпевшими своих должностных обязанностей. Всего в рамках этого уголовного дела арестовано 11 человек.

Напомним, Амиров и ряд его пособников были задержаны и 1 июня этапированы в Москву.