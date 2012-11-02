Следственный комитет издал новую книгу о войне в Южной Осетии

Фото: ИТАР-ТАСС

На основании материалов уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом, издана книга "Код трагедии: 08/08/08" (Белая книга о преступлениях Грузии против российских миротворцев и гражданского населения Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года).

В книге приводятся свидетельства участников событий, фотографии и документы. Все материалы являются доказательством преступлений, совершенных Грузией при нападении на позиции российских миротворцев, находившихся в Южной Осетии под особой международной защитой, сообщается в пресс-релизе СК.

Материалы книги иллюстрируют картину событий августа 2008 года, которая была восстановлена сотрудниками СК в результате тщательного осмотра сотен мест происшествий, допроса нескольких тысяч свидетелей и очевидцев событий тех дней, анализа результатов около 600 судебных экспертиз и других следственных действий.

Кроме того, в книге содержатся репортажи очевидцев – журналистов ведущих СМИ, находившихся в то время на месте событий. Также в издании представлена позиция некоторых зарубежных СМИ, позволяющая понять то, как велась не только военная, но и сопровождавшая ее информационная кампания.

Книга издана на русском, английском и французском языках.

Это уже второе издание, посвященное войне Грузии против Осетии. Первую книгу - "Осетинская трагедия. Белая книга преступлений против Южной Осетии" Следственный комитет опубликовал в конце 2008 года.

Напомним, конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. В результате военных действий, развязанных Грузией, погибли мирные жители, под удар попали и российские миротворцы.

Москва была вынуждена вмешаться в конфликт. Через 5 дней боевые действия были прекращены. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

В результате конфликта Россия потеряла, по разным данным, от 48 до 74 военнослужащих, от 150 до 350 солдат были ранены. Что касается жертв среди мирного населения Южной Осетии, здесь данные сильно разнятся. Называются цифры от 160 до полутора тысяч человек.

СК продолжает расследование уголовного дела о грузинской агрессии. Срок следствия продлен до 8 февраля 2013 года. Общий объем дела составляет уже более 400 томов.