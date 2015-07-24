Маркин выступил против свободного оборота оружия в России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин высказался против свободной продажи огнестрельного оружия в России.

"Я к свободной продаже и свободному обращению оружия отношусь категорически отрицательно", – сказал Маркин в эфире радиостанции "Вести FM".

По его словам, в США, где свободно можно приобретать и носить оружие, процент убийств с применением огнестрельного оружия достигает 60 и более процентов, в России – порядка 10 процентов. При этом российские следователи раскрывают порядка 90 процентов таких убийств, тогда как в Америке эта цифра составляет около 64 процентов.

Маркин также отметил, что большинство убийств в России происходит на бытовой почве, и наличие оружия в свободном доступе только усугубит эту статистику.

"Возникает вот конфликт в семье и, если рядом сковородка, то меньше шансов, что человек нанесет увечья, от которых наступят трагические последствия. А если рядом будет пистолет?", – добавил представитель СК.

Россиянам разрешили носить ружья для самообороны

Напомним, в ноябре 2014 года постановлением правительства россиянам разрешили приобретать, хранить и в случае необходимости носить огнестрельное оружие. Правда, для этого нужна специальная лицензия.

Раньше иметь при себе оружие можно было лишь на охоте, спортивных мероприятиях, тренировочных и учебных стрельбах.

По оценкам экспертов, вооружиться смогут примерно 10,7 миллиона человек.