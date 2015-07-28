Центр высокотехнологичной медпомощи появится в "Сколково"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На территории инновационного центра "Сколково" построят Московский международный медицинский кластер (МММК), сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Медицинский кластер станет самым современным в Москве и мире, медицинские учреждения ничем не будут уступать лучшим зарубежным клиникам, считает Хуснуллин.

"На территории "Сколково" за счет средств Адресной инвестиционной программы будет построен инновационный медицинский кластер. Его спроектируют по самым передовым технологиям с учетом международных стандартов. Высокое качество оказываемых услуг в МММК будет достигнуто благодаря новейшему оборудованию, которым будут оснащены все учреждения", – цитирует заместителя мэра пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Открытие кластера позволит всем желающим получить квалифицированную медицинскую помощь с применением высоких технологий в Москве.

"На проектирование медицинского кластера мы рассчитываем выйти к концу 2015 года", – подчеркнул Хуснуллин.

Технополис "Сколково" расположен на Сколковском шоссе к западу от МКАД, а его территория составляет 400 гектаров. Основные направления деятельности технополиса "Сколково" включают: космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские, ядерные и информационные технологии.

Сейчас резидентами "Сколково" являются 70 компаний, также там создали около 1000 высокотехнологичных рабочих мест.