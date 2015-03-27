Форма поиска по сайту

27 марта 2015, 16:27

Наука

От колбасы до "Республики": Вадим Дымов расскажет о бизнесе в режиме онлайн

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

31 марта в Московской школы управления СКОЛКОВО состоится весенняя встреча в формате Speakers Nights. Перед гостями выступит известный российский предприниматель Вадим Дымов.

Вадим Дымов – основатель и председатель Совета директоров компании "Дымов". Он же – создатель сети книжных магазинов "Республика" и керамической мануфактуры в Суздале. С 2011 года Вадим является председателем Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при правительстве Москвы. Он также возглавляет рабочую группу по агропромышленному комплексу Экспертного совета РФ.

Бизнесмен поделится с гостями секретами своего успеха, расскажет о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и поделится планами на будущее.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 31 марта в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 31 марта, 19.00
  • Что: лекция по предпринимательству
  • Кто: Вадим Дымов
  • Кому смотреть: молодым бизнесменам

