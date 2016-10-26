Специалисты выяснят причину срабатывания сигнализации в Сколково

Скриншот видео телеканала "Москва 24"

Специалисты установят причину срабатывания пожарной сигнализации на форуме "Открытые инновации" в Сколково, сообщают РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, в новом здании, где проходил форум, произошли небольшие технически неполадки, но ничего серьезного не случилось.

"Проблема была быстро устранена. Она несколько нарушила ход пленарной дискуссии, тем не менее, ничего страшного не было, все в порядке. Проверка, естественно, будет проведена, по каким причинам это произошло", – сказал Дворкович.

Открытие форума "Открытые инновации" задержалось из-за срабатывания пожарной сигнализации. По некоторым данным, на одном из куполов здания произошло короткое замыкание. Гости мероприятия, включая премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, покинули зал.

Позже Медведев выразил надежду, что встреча, несмотря на небольшие накладки, пройдет успешно.