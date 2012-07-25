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Политика

25 июля 2012, 13:22

"Аэроэкспресс" запустит электрички до Сколково в 2014 году

Сколково аэроэкспрессы власть ж/д и вокзалы

ИТАР-ТАСС

"Аэроэкспресс" в 2014 году запустит электрички в Сколково. Об этом сообщил заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Михаил Петров. Ранее компания осуществляла только пригородные железнодорожные пассажирские перевозки и перевозки между Москвой и аэропортами.

Этот проект реализуется наряду с инфраструктурными проектами Москва-Одинцово и Москва-Усово. Речь идет о реконструкции и строительстве третьего и четвертого головных путей, искусственных сооружений, реконструкции существующих станций и строительстве новых, пишет РИА Новости.

При этом Петров заявил, что запуск аэроэкспрессов в Сколково не отразится на работе обычных электричек.

Представитель градостроительного блока "Сколково" Антон Яковенко планирует, что аэроэкспрессы будут ходить с 6:00 до 24:00, в часы пик с частотой раз в 30 минут, а в обычные часы - раз в час.

По словам Михаила Петрова, РЖД в прошлом году вложило в эти проекты собственные средства в размере 155 миллионов рублей. Госинвестиции на 2012 год запланированы на уровне 1,25 миллиардов рублей, на 2013 год - 3,8 миллиардов рублей.

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