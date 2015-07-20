Защита Ильи Пономарева обжаловала решение о заочном аресте

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Защита депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в растрате средств в фонде "Сколково", обжаловала решение о его заочном аресте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Марию Баст.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Пономарева по статье "Пособничество в растрате". По данным ведомства, в 2010 году фонд "Сколково" заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которого составляла 750 тысяч долларов. По этому договору депутат в несколько этапов должен был выполнить работу с составлением аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций.

Позднее для того, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент "Сколково" Алексей Бельтюков подписал с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тысяч долларов, что фактически отменяло систему поэтапных отчетов.

Таким образом, как полагает следствие, подозреваемые создали условия для хищения средств фонда "Сколково" в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тысяч долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не представляли научной ценности, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств.

Для освоения оставшихся 300 тысяч долларов Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему "Коммерциализация новых технологий". В дальнейшем оказалось, что лекции, каждая из которых оценивалась в среднем в 30 тысяч долларов, представляли собой короткие блиц-выступления от трех до 18 минут на мероприятиях, никак не связанных с заявленной тематикой.

Пономарев покинул ряды партии "Справедливая Россия" осенью 2013 года. Но, по-прежнему остается членом партии в Госдуме. Руководство партии неоднократно требовало от него отказаться от мандата, однако Пономарев отвечал на это отказом.

По данным следствия, Пономарев и Бельтюков, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело по статье "растрата", уехали прошлым летом в США. Обоих объявили в розыск. Как отмечает МИА "Россия сегодня", Пономарев не планирует возвращаться на родину на следственные действия, но готов общаться со следствием по телефону, почте или интернету.

С ходатайством о заочном аресте Бельтюкова следствие пока в суд не обращалось.