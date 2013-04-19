"Сколково" может потребовать возврата денег от депутата Пономарева

Илья Пономарев. Фото: ИТАР-ТАСС

Фонд "Сколково" может потребовать возврата денег, выплаченных депутату Илье Пономареву, если выяснится, что он предоставил недостоверные сведения о выполнении работ для Фонда. С таким заявлением 19 апреля выступила пресс-служба "Сколково".

В сообщении отмечается, что Илья Пономарев в рамках договора, заключенного с Фондом, должен был организовать и провести цикл лекций и других публичных мероприятий по популяризации идей перехода России на инновационную модель развития экономики.

Пономарев предоставил отчет о 10 организованных им мероприятиях. Оснований не доверять депутату у Фонда не было, и поэтому контроль достоверности предоставленных им сведений проводился выборочно, подчеркивается в сообщении.

Однако в ходе доследственной проверки представители Следственного комитета России ознакомили должностных лиц Фонда с материалами, согласно которым депутат Илья Пономарев включил в свой отчет ряд мероприятий, в которых он не принимал участия. Поэтом в "Сколково" попросили Пономарева предоставить дополнительную информацию о фактически выполненных им работах, а также обратились в те учреждения, где согласно отчету Пономарева он проводил публичные мероприятия.

Если информация о недобросовестности Пономарева подтвердится, Фонд будет требовать от него в арбитражном порядке возврата незаслуженно полученных денежных средств и возмещения причиненного вреда.

В Следственном комитете считают, что вице-президент "Сколково" Алексей Бельтюков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате, незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. СК также намерен проверить научную ценность лекций, за которые Пономарев получил деньги от Фонда.