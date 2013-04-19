Следственный комитет проверит научную ценность лекций Ильи Пономарева

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие тщательно изучит тематику, содержание и научную ценность десяти лекций Ильи Пономарева, за которые он получил 300 тысяч долларов из средств фонда "Сколково". Эти действия станут ответом на заявления вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова и Ильи Пономарева о законности передачи денег, сообщают в СК России.

Из заявления СК следует, что каждая из десяти лекций Пономарева была оценена фондом "Сколково" в 30 тысяч долларов. Лекции должны были проводиться во исполнение договора с фондом, одним из обязательных условий которого стало выступление строго в интересах заказчика.

По данным Следственного комитета, одной из лекций депутата стало 12-минутное выступление в формате круглого стола в Общественной палате 30 сентября 2011 года. Другое выступление Пономарева на конференции в Санкт-Петербурге 1 сентября 2011 года продлилось 17 минут и затронуло тему защиты интеллектуальной собственности. Информация о третьей лекции депутата в Томском университете 27 октября 2011 года не подтвердилась: в СК заключили, что там лектора не было.

В комитете проверяют информацию о наличии у Пономарева высшего образования на момент выступлений.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела о растрате средств Фонда "Сколково" в особо крупном размере против вице-президента фонда Алексея Бельтюкова. Следствие считает, что он незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда.