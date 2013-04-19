Вице-президент "Сколково" незаконно передал Илье Пономареву $750 тыс.

Возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента фонда "Сколково"

Вице-президент "Сколково" Алексей Бельтюков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате, незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

"Как установлено следствием, в период с февраля 2011 по февраль 2012 года А. Бельтюков из средств Фонда "Сколково" незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов США. Растрату такой крупной суммы Фонда Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени Фонда договоры с И. Пономаревым", - говорится в сообщении.

В соответствии с этими договорами Пономарев за деньги должен был прочитать десять лекций в ряде городов России, а также выполнить научно-исследовательскую работу, добавили в ведомстве.

Напомним, вчера правоохранительные органы провели обыски в офисе фонда "Сколково". Полицейские изъяли документы, имеющие важность для следствия. Экс-директора Фонда "Сколково" Кирилла Луговцева и других лиц подозревают в хищении денежных средств, выделенных Фонду из бюджета России.

Еще в феврале Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения почти 24 миллионов рублей, выделенных на развитие "Сколково". В растрате заподозрили менеджеров фонда.

Позднее руководство "Сколково" заподозрили в нецелевом расходовании 3,5 миллиарда рублей, выделенных на развитие наукограда.