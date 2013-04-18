В Фонде "Сколково" обнаружили доказательства хищений

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершены обыски в офисе Фонда "Сколково". Правоохранители изъяли документы, имеющие важность для следствия. Экс-директора Фонда "Сколково" Кирилла Луговцева и других лиц подозревают в хищении денежных средств, выделенных Фонду из бюджета России.

По информации следствия, в 2011 году Фонд создал дочернюю компанию, которая оформляла таможенные грузы, предназначенные для развития наукограда. Луговцев должен был контролировать финансовую деятельность компании, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, выделенные из бюджета деньги потратили на помещение для дочерней компании. Как было установлено в ходе расследования, его взяли в аренду у компании, принадлежащей родителям Луговцева. В результате этих действий Луговцева, генерального директора дочерней компании "Сколково" Владимира Хохлова и других лиц, было похищено почти 24 миллиона рублей.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

18 апреля в рамках расследования уголовного дела в центральном офисе Фонда "Сколково" на Краснопресненской набережной в городе Москве прошли обыски. В них принимали участие сотрудники ФСБ и Следственного комитета России.

"В ходе обыска были изъяты различные документы, представляющие интерес для предварительного следствия в качестве доказательной базы", - сообщил M24.ru источник в ФСБ РФ.