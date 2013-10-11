Робот "Трал Патруль" будет следить за порядком в "Сокольниках"

В сентябре в московском парке "Сокольники" появился первый робот-патрульный по имени "Трал Патруль".

Мобильные системы наблюдения способны снимать и передавать изображение на пульт дежурного. Датчики реагируют на движение, после чего робот фокусируется на подвижном объекте. При этом камера видит на расстоянии около 100 метров и вращается на 360 градусов.

Четырехколесный патрульный может работать круглосуточно и в дождь, и в мороз. Для надежного перемещения роботу необходима пешеходная дорожка шириной от 0,9 метра.

Он может преодолеть ступеньки до 14 сантиметров и проехать по свежевыпавшему снегу глубиной до пяти сантиметров. Создатели робота не уточняют, есть ли у него защита от агрессивных посетителей.

Инновационную разработку представил центр "Сколково".