Израиль вновь атаковал позиции сирийских войск на границе

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Израильские военные нанесли ответный удар сирийской артиллерии в ответ на обстрел части Голанских высот, сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

Израильские военные атаковали позиции сирийской артиллерии и машину с боеприпасами.

При этом в Армии обороны Израиля подчеркивают, что еврейское государство не участвует в боевых действиях в Сирии, но выступает против любых попыток навредить суверенитету и безопасности своих граждан.

Ранее на границу Израиля со стороны Сирии перелетело около десятка снарядов . В ответ были нанесены точечные удары с воздуха, которые уничтожили два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет. Позже Израиль сообщил об очередном обстреле подконтрольной стране территории Голанских высот со стороны Сирии. Предположительно, боеприпасы случайно перелетели на зону Израиля во время боев между правительственными силами Сирии и отрядами оппозиции.

