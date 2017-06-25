Израиль вновь атаковал позиции сирийских войск на границе

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Израильские военные нанесли ответный удар сирийской артиллерии в ответ на обстрел части Голанских высот, сообщается на сайте Армии обороны Израиля.
Израильские военные атаковали позиции сирийской артиллерии и машину с боеприпасами.
При этом в Армии обороны Израиля подчеркивают, что еврейское государство не участвует в боевых действиях в Сирии, но выступает против любых попыток навредить суверенитету и безопасности своих граждан.
Позже Израиль сообщил об очередном обстреле подконтрольной стране территории Голанских высот со стороны Сирии.
Предположительно, боеприпасы случайно перелетели на зону Израиля во время боев между правительственными силами Сирии и отрядами оппозиции.