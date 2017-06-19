Очередные переговоры по Сирии пройдут в Астане 4–5 июля

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Очередные переговоры стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии пройдут в Астане 4–5 июля, сообщает "Интерфакс". А межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН пройдут 10 июля.

В рамках переговоров в столице Казахстана Иран, Россия и Турция рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации, обсудят вопросы обеспечения свободного гуманитарного доступа и восстановления объектов инфраструктуры в рамках Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Предыдущие переговоры по Сирии в Астане прошла 3–4 мая. Вместе со странами-гарантами на встрече присутствовали делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, а также высокие представители ООН, Иордании и США.