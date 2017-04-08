Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетный удар по Сирии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудили события в Сирии, сообщает ТАСС. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул в разговоре, что нанесенные Вашингтоном авиаудары играют на руку экстремистам.

Как пояснили в МИД РФ, Лавров заявил Тиллерсону, что нападение на страну, ведущую борьбу с террористами, создает дополнительные угрозы в регионе и во всем мире.

Глава МИД России опроверг информацию о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля. Он добавил, что уже говорилось о необходимости беспристрастного расследования этих сообщений.

Лавров и Тиллерсон договорились о продолжении обсуждения инцидента при личной встрече.