Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2017, 21:49

События

Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетный удар по Сирии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудили события в Сирии, сообщает ТАСС. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул в разговоре, что нанесенные Вашингтоном авиаудары играют на руку экстремистам.

Как пояснили в МИД РФ, Лавров заявил Тиллерсону, что нападение на страну, ведущую борьбу с террористами, создает дополнительные угрозы в регионе и во всем мире.

Глава МИД России опроверг информацию о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля. Он добавил, что уже говорилось о необходимости беспристрастного расследования этих сообщений.

Лавров и Тиллерсон договорились о продолжении обсуждения инцидента при личной встрече.

Ранее Кремль уже осудил удар, который нанесли 7 апреля США по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Белый дом объяснил атаку ответом на применение химического оружия в Сирии, однако расследования, которое могло бы доказать этот факт еще не проводилось.

Минобороны РФ после инцидента приостановило действие меморандума, который гарантирует безопасность полетов над Сирией авиации России и США. Горячая линия связи между вооруженными силами двух стран в регионе была прервана.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля похвалил военных, которые провели операцию в Сирии.

Сирия Сергей Лавров жизнь в мире Рекс Тиллерсон

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика