Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетный удар по Сирии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудили события в Сирии, сообщает ТАСС. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул в разговоре, что нанесенные Вашингтоном авиаудары играют на руку экстремистам.
Как пояснили в МИД РФ, Лавров заявил Тиллерсону, что нападение на страну, ведущую борьбу с террористами, создает дополнительные угрозы в регионе и во всем мире.
Глава МИД России опроверг информацию о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля. Он добавил, что уже говорилось о необходимости беспристрастного расследования этих сообщений.
Лавров и Тиллерсон договорились о продолжении обсуждения инцидента при личной встрече.
Минобороны РФ после инцидента приостановило действие меморандума, который гарантирует безопасность полетов над Сирией авиации России и США. Горячая линия связи между вооруженными силами двух стран в регионе была прервана.
Президент США Дональд Трамп 8 апреля похвалил военных, которые провели операцию в Сирии.