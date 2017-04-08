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08 апреля 2017, 11:28

События

Рогозин назвал идею создания трибунала по Сирии "паранойей исключительности"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал предложение США создать гибридный трибунал по военным преступлениям в Сирии "паранойей исключительности". Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

По мнению Рогозина, сенаторы США обладают "паранойей исключительности", и именно этим вызвано такое предложение.

Американские сенаторы предложили создать гибридный трибунал для расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии. Согласно инициативе, в состав гибридного трибунала войдут сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, которые будут судить подозреваемых в совершении преступлений.

Сирия США Дмитрий Рогозин власть жизнь в мире

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