Гомер Симпсон отправился в церковь за покемонами

Фото: facebook.com/TheSimpsons

Телеканал Fox показал серию мультсериала "Симпсоны", в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме. Об этом сообщает Comicbook.com. В США эпизод вышел в эфир 30 апреля.

20 эпизод 28 сезона посвящен игре дополненной реальности Pokemon Go. Игра-приложение для смартфона позволяет ловить вымышленных монстров покемонов на улицах реальных городов и в помещениях. В новой серии "Симпсонов" игра получила название Peekimon Get.

Весь Спрингфилд погружается в новое увлечение. Гомер и продавец комиксов Джефф Альбертсон заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру и получает неожиданный ответ: "Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или, по крайней мере, была таковой". В этой же серии половина Спрингфилда ловит покемонов на могиле Фрэнка Граймса, врага Гомера.

Действующий возрастной ценз "Симпсонов"в России – 16+. По мнению богословов РПЦ, опрошенных ТАСС в связи с выходом серии о ловле покемонов, мультсериал негативно влияет на подростков, поэтому требуется пересмотр возрастных ограничений.