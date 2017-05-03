Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 17:04

Шоу-бизнес

Гомер Симпсон отправился в церковь за покемонами

Фото: facebook.com/TheSimpsons

Телеканал Fox показал серию мультсериала "Симпсоны", в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме. Об этом сообщает Comicbook.com. В США эпизод вышел в эфир 30 апреля.

20 эпизод 28 сезона посвящен игре дополненной реальности Pokemon Go. Игра-приложение для смартфона позволяет ловить вымышленных монстров покемонов на улицах реальных городов и в помещениях. В новой серии "Симпсонов" игра получила название Peekimon Get.

Весь Спрингфилд погружается в новое увлечение. Гомер и продавец комиксов Джефф Альбертсон заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру и получает неожиданный ответ: "Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или, по крайней мере, была таковой". В этой же серии половина Спрингфилда ловит покемонов на могиле Фрэнка Граймса, врага Гомера.

Действующий возрастной ценз "Симпсонов"в России – 16+. По мнению богословов РПЦ, опрошенных ТАСС в связи с выходом серии о ловле покемонов, мультсериал негативно влияет на подростков, поэтому требуется пересмотр возрастных ограничений.

Ранее сообщалось, что в России прокурор потребовал приговорить видеоблогера Руслана Соколовского к трем годам и шести месяцам колонии за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В августе 2016 года блогер разместил в Сети видео того, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. Рособвинитель попросил суд приговорить блогера к 3,5 годам заключения.
Свою вину Соколовский не признает.

