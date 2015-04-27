Хоккеист "Питтсбурга" Малкин готов сыграть за Россию на чемпионате мира

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Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин готов приехать в сборную России для участия в чемпионате мира по хоккею. Об этом заявил агент игрока Геннадий Ушаков, передает Р-Спорт.

"Женя - настоящий патриот своей страны и, вероятнее всего, приедет в сборную. Он готов ехать. Осталось понять, когда он отправится в расположение национальной команды", - сказал Ушаков.

Ранее Малкин заявил, что не уверен в том, что выступить на грядущем чемпионате мира ему позволит здоровье. Между тем, как сообщает Чемпионат.ком, капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби уже принял решение сыграть на ЧМ.

В то же время за сборную России также сможет сыграть нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, команда которого накануне выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

Глава пресс-службы сборной России по хоккею Игорь Ларин заявил, что вопрос о приглашении Тарасенко может решиться в течение следующих двух дней.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 1 по 17 мая.