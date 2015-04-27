Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

27 апреля 2015, 10:45

Хоккеист "Питтсбурга" Малкин готов сыграть за Россию на чемпионате мира

Сидни Кросби Владимир Тарасенко Евгений Малкин

Фото: nhl.com

Форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин готов приехать в сборную России для участия в чемпионате мира по хоккею. Об этом заявил агент игрока Геннадий Ушаков, передает Р-Спорт.

"Женя - настоящий патриот своей страны и, вероятнее всего, приедет в сборную. Он готов ехать. Осталось понять, когда он отправится в расположение национальной команды", - сказал Ушаков.

Ранее Малкин заявил, что не уверен в том, что выступить на грядущем чемпионате мира ему позволит здоровье. Между тем, как сообщает Чемпионат.ком, капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби уже принял решение сыграть на ЧМ.

В то же время за сборную России также сможет сыграть нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, команда которого накануне выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

Глава пресс-службы сборной России по хоккею Игорь Ларин заявил, что вопрос о приглашении Тарасенко может решиться в течение следующих двух дней.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 1 по 17 мая.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать