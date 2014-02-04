Шуховскую башню на Шаболовке хотят разобрать для реконструкции

Шуховскую телебашню реконструируют из-за угрозы обрушения

Шуховская радио- и телебашня на Шаболовке срочно нуждается в реконструкции. Для этого ее придется полностью демонтировать. Работы могут начаться уже в этом году. Если же этого не сделать, то существует опасность обрушения 148-метровой башни. Об этом говорится в обращении главы Минкомсвязи России Николая Никифорова к правительству, информирует телеканал "Москва 24".

По некоторым данным, работа по подготовке постановления о реконструкции башни уже идет. Вероятнее всего, она пройдет в два этапа.

Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание. После возведения Останкинской башни Шуховская вещать прекратила. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. Она входит в список объектов культурного наследия страны.