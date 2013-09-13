Александра Лукашенко наградили Шнобелевской премией

Александр Лукашенко. Фото: ИТАР-ТАСС

12 сентября в Сандерс-театре Гарвардского университета состоялась церемония награждения Антинобелевской премии, которую присуждают за "достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься" (агнл. "first make people laugh, and then make them think").

Как сообщает официальный сайт Антинобелевской премии, в этом году победителем в номинации "Премия мира" стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его наградили за "запрет публичных аплодисментов", который был наложен после антиправительственного митинга, состоявшегося 6 июля 2011 года. Тогда участники митинга просто стояли на месте и молча аплодировали.

Организаторы премии не упустили и необычный арест во время того же митинга. Белорусскими сотрудниками правоохранительных органов был задержан инвалид, у которого не было одной руки. Его обвиняли в том, что он якобы хлопал в ладоши в публичном месте.

Другой необычный случай произошел в республике Беларусь в декабре 2010 года. Тогда сотрудники милиции во время разгона акций протеста в Минске, которые проходили после выборов белорусского президента, задержали глухонемого мужчину. По словам милицейских, он выкрикивал антигосударственные лозунги.

Напомним, Антинобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize) была учреждена гарвардским математиком и юмористом Марком Абрахамсом совместно с юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" в 1991 году. Премия проводится ежегодно на протяжении 22 лет в начале сентября перед церемонией награждения лауреатов Нобелевской премии.

Название премии Ig Nobel Prize является своеобразной игрой слов. Так, на родном языке премии - английском, Нобелевская премия называется Nobel Prize, что близко по звучанию со словом "noble" (рус. "благородный"), а прилагательное "ignoble" переводится как "постыдный".

На русский язык название премии обычно переводят как "Антинобелевская премия" или "Шнобелевская премия".

Александр Горностаев