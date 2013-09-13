Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2013, 12:48

Наука

Александра Лукашенко наградили Шнобелевской премией

Александр Лукашенко. Фото: ИТАР-ТАСС

12 сентября в Сандерс-театре Гарвардского университета состоялась церемония награждения Антинобелевской премии, которую присуждают за "достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься" (агнл. "first make people laugh, and then make them think").

Как сообщает официальный сайт Антинобелевской премии, в этом году победителем в номинации "Премия мира" стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его наградили за "запрет публичных аплодисментов", который был наложен после антиправительственного митинга, состоявшегося 6 июля 2011 года. Тогда участники митинга просто стояли на месте и молча аплодировали.

Организаторы премии не упустили и необычный арест во время того же митинга. Белорусскими сотрудниками правоохранительных органов был задержан инвалид, у которого не было одной руки. Его обвиняли в том, что он якобы хлопал в ладоши в публичном месте.

Другой необычный случай произошел в республике Беларусь в декабре 2010 года. Тогда сотрудники милиции во время разгона акций протеста в Минске, которые проходили после выборов белорусского президента, задержали глухонемого мужчину. По словам милицейских, он выкрикивал антигосударственные лозунги.

Напомним, Антинобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize) была учреждена гарвардским математиком и юмористом Марком Абрахамсом совместно с юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" в 1991 году. Премия проводится ежегодно на протяжении 22 лет в начале сентября перед церемонией награждения лауреатов Нобелевской премии.

Название премии Ig Nobel Prize является своеобразной игрой слов. Так, на родном языке премии - английском, Нобелевская премия называется Nobel Prize, что близко по звучанию со словом "noble" (рус. "благородный"), а прилагательное "ignoble" переводится как "постыдный".

На русский язык название премии обычно переводят как "Антинобелевская премия" или "Шнобелевская премия".

Александр Горностаев

Шнобелевская премия награждение Александр Лукашенко Антинобелевская премия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика