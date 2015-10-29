Форма поиска по сайту

29 октября 2015, 19:03

Транспорт

Живущей в Шереметьеве семьей беженцев заинтересовалась ФМС

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В отношении семьи беженцев, с начала сентября живущих в аэропорту Шереметьево, расследуют уголовное дело о незаконном пересечении границы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на руководителя ФМС России Константина Ромодановского.

По словам Константина Ромодановского, ситуация с гражданами Сирии, находящимися в транзитной зоне аэропорта находится на контроле. Расследуется дело о незаконном пересечении границы по поддельным документам.

После судебного решения миграционная служба повторно рассмотрит вопрос о предоставлении им временного убежища в России. Если решение будет положительным, их разместят в одном из центров для беженцев.

Как сообщалось, 10 сентября в столичный аэропорт Шереметьево из Ирака прибыла семья с четырьмя детьми с паспортами граждан Сирии и Ирака. Они пытались уехать в Самару, где живет их родственница.

При прохождении таможенного контроля они попросили представить им убежище как беженцам. Сотрудники ФМС и пограничники посчитали их паспорта поддельными и отказали во въезде.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация не связана с политикой и речь идет только о случае, когда люди въезжали по поддельным документам,

Шереметьево следствие беженцы паспорта граница ФМС России

