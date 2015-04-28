Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному расписанию после тумана

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному расписанию после утреннего тумана, который привел к задержке некоторых рейсов. Сейчас все самолеты вылетели, задержек нет, сообщает Агентство "Москва".

Ранее аэродром не смог принять 20 рейсов из-за опустившегося на столичный регион тумана. Самолеты были направлены в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Казань, а также во Внуково и Домодедово.

Согласно табло аэропорта, были задержаны более 60 рейсов, отменены – более 20. Время прилета перенесли еще более чем у 50 самолетов.

В других аэропортах столичного авиаузла отмененных и задержанных рейсов было меньше: время вылета было изменено у 14 самолетов во Внукове и у 26 – в Домодедове.