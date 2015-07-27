Шесть самолетов не смогли приземлиться в Шереметьеве из-за грозы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Шесть самолетов не смогли приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево из-за грозы, обрушившейся на московский регион, сообщает ТАСС.

Три борта были вынуждены совершить временную посадку в аэропорту Домодедово и еще три – в аэропорту Нижнего Новгорода. В пресс-службе Шереметьева не пояснили, о каких именно рейсах идет речь.

Ранее гроза уже вносила коррективы в работу Шереметьева. Сегодня утром по метеорологическим условиям здесь не смогли сесть три самолета – два пассажирских и один грузовой. Они были направлены в Домодедово, откуда затем вернулись к месту назначения.

В понедельник вечером на столичный регион обрушились ливневые дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится, как минимум, до утра вторника.

Спасатели предупреждают о вероятности повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждения слабо укрепленных рекламных конструкций. При грозе в МЧС советуют пережидать ее в помещении и стараться избегать открытых незащищенных мест.